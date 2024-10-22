Без белья и с самой модной сумкой сезона: Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала осенний лук

Модель примерила кашемировый наряд, идеальный для осени.
37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – похвасталась в своем Instagram теплым и уютным образом, который можно взять на заметку.
Модель позировала на фото в кашемировом платье, которое она надела без бюстгальтера, и длинном кардигане. Свой образ она дополнила замшевыми черными сапогами на высоких каблуках и самой модной сумкой этого сезона – замшевой Margaux от The Row.
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Акцентом в луке стала длинная подвеска с красным камнем от Tiffany & Co.
Ранее, напомним, красивая Рози Хантингтон-Уайтли сияла на ивенте. Она посетила гала-вечер Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Модель надела сияющее бежевое платье по фигуре со стразами от бренда Saint Laurent.
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