Без белья и с волосами на интимном месте: порноактриса в прозрачном платье позировала на красной дорожке

Хейли Роуз эпатажным видом решила привлечь к себе внимание на мероприятии.

Порноактриса Хейли Роуз посетила премию AVN Awards в Лас-Вегасе, которую называют "порно-Оскар". На мероприятии девушка появилась в сопровождении своего бойфренда Макса Филса, который тоже порноактер.

Девушка предстала на красной дорожке в провокационном аутфите. На ней было длинное прозрачное платье в сетку нежно-розового оттенка, украшенное кристаллами, под которым отсутствовало белье. На пышной груди были большие нюдовые силиконовые наклейки, а на интимном месте виднелись волосы.

Макс Филс и Гейли Роуз / Фото: Getty Images

Хейли смело демонстрировала фотографам свои соблазнительные прелести и даже показала свою пятую точку. Макс в это время держал ее за талию.

Хейлі Роуз / Фото: Getty Images

Роуз дополнила лук пластиковыми стрипами, серьгами-кольцами и французским маникюром. Идеально ровная прическа каре и макияж с черными стрелками завершили аутфит порноактрисы.

Филс был одет в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, порноактриса Queenie Sateen пришла на "порно-Оскар" с прической в виде члена.

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