Без белья и в "голом" платье: Эшли Робертс в откровенном образе пришла на церемонию

Эшли Робертс стала гостем церемонии награждения премии BAFTA Television Awards 2024 в Лондоне.

Для такого события знаменитость выбрала откровенный аутфит. На ней было черное ажурное "голое" платье, расшитое цветочными аппликациями из пайеток, бусин и камней.

Наряд имел высокую горловину, вырез на животе и боку, а также высокий разрез, сквозь который она демонстрировала стройные ноги. Под платьем отсутствовало белье, что придало его луку пикантности.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Аутфит Робертс дополнила черными остроносыми босоножками с ремешками, инкрустированными стразами. Эшли сделала элегантную прическу, макияж смоки-айс и маникюр цвета металлик. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги в виде первой буквы ее имени – А (Ashley).

Напомним, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина получила награду во время церемонии премии BAFTA. Там она предстала в романтическом платье от украинского бренда.

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