Без белья и в "голом" платье: модель сверкнула пикантными местами на улицах Лос-Анджелеса

27-летняя Брукс Нейдер – смелая девушка. Она вышла в свет в прозрачном наряде, под которое не одела белье.

Американская модель Брукс Нейдер попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Она привлекла к себе внимание провокационным образом.

На Брукс было прозрачное платье макси в полоску, под которое она решила не одевать белье, и черная кожанка. Поэтому девушка шла по городу и сверкала своими пикантными местами.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Аутфит Нейдер дополнила черными босоножками на шпильках и черной сумкой.

У манекенщици была укладку с локонами, нежный макияж, белый маникюр и золотые серьги-кольца в ушах.

Напомним, без белья на премию GLAAD Media Awards в Беверли-Хиллз пришла звезда фильмов "Люди Икс" Александра Шиппа.

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