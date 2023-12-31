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Без белья и в полупрозрачном мини-платье: британская модель похвасталась соблазнительным луком

Без белья и в полупрозрачном мини-платье: британская модель похвасталась соблазнительным луком

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
321
Время на прочтение
1 мин
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Без белья и в полупрозрачном мини-платье: британская модель похвасталась соблазнительным луком

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи показала фото с отдыха у моря.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – продемонстрировала фоловерам в Instagram свой новый соблазнительный аутфит. Позировала она на отдыхе на фоне моря.

Блондинка одела короткое белое полупрозрачное платье с вырезом на спине. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру и сексуальные формы Арабеллы.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Чи распустила волосы и была практически без макияжа на лице.

Напомним, ранее Арабелла Чи похвасталась сексуальным образом в красном комплекте, состоявшем из красивого бюстгальтера, мини-юбки и оперных перчаток.

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Дата публикации
Просмотры
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