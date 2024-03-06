Без белья и вся в полосках: Талия Сторм в откровенном образе появилась на вечеринке

Талия Сторм стала главной звездой вечеринки Warner Music & Cîroc Vodka BRIT Awards в Лондоне, потому что появилась там в провокационном образе, чем привлекла внимание.

Артистка позировала перед фотокамерами в откровенном кэтсьюте без бретелек, который состоял из черных полосок. Под нарядом отсутствовало белье, что придало ее аутфиту пикантности.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Сторм обула черные лакированные босоножки на высокой платформе и каблуках. Ей сделали объемную прическу с выпущенными спереди прядями волос, макияж с прозрачным блеском на губах и красный маникюр. Лук певица дополнила черными очками, жемчужными серьгами, часами, браслетами и кольцами с камнями.

Напомним, смелая Талия Сторм пришла на церемонию вручения наград BRIT Awards 2024 в Лондоне без юбки и в чулках.

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