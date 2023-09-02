Без белья: итальянская актриса блеснула сексуальной грудью и ягодицами на красной дорожке кинофестиваля

В четвертый день 80-го Венецианского кинофестиваля наше внимание на красной дорожке привлекла итальянская актриса Николь Маццокато, которая выбрала для мероприятия провокационный аутфит.

Звезда предстала перед фотокамерами в кораллово-персиковом платье с перламутровыми пайетками и сексуальным декольте. Наряд имел широкие длинные рукава, украшенные перьями, имитирующими шлейф.

Николь Маццокато / Фото: Getty Images

Поскольку платье просвечивалось, то Николь сверкала на публику обнаженной грудью, потому что была без бюстгальтера, и пятой точкой в стрингах.

Маццокато сделала прическу с высоким пучком и макияж с черными стрелками. В ушах у нее были длинные серьги-цепочки, а на пальце – кольцо.

Николь Маццокато / Фото: Getty Images

Николь была приглашена на премьеру автобиографической ленты "Маэстро" о легендарном американском дирижере и композиторе Леонарде Бернстайне. Режиссером фильма выступил Брэдли Купер, также сыгравший главную роль. Он, кстати, не приехал на кинофестиваль презентовать свой фильм из-за забастовки в Голливуде

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