Без белья: Ким Кардашьян в блестящем обтягивающем платье сходила на вечеринку

Ким Кардашьян недавно побывала на вечеринке. Для пати звезда реалити выбрала эффектный образ, в котором она устроила импровизированную фотосессию и выложила ее в Instagram.

Инфлюэнсер надела обтягивающее серебряное платье со стразами, которое невероятно сияло от света и от вспышек фотокамер. Наряд имел шнуровки по бокам и в зоне декольте, поэтому Ким была без нижнего белья.

Платье идеально подчеркнуло сексуальную фигуру Кардашьян и ее соблазнительное декольте.

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Гламурный аутфит звезда реалити дополнила такой же блестящей миниатюрной сумочкой, бриллиантовым колье и длинными серьгами.

Ким сделала элегантную прическу и вечерний макияж с шоколадной помадой. Она выглядела непревзойденно.

Напомним, ранее Кардашьян вышла в свет в образе в стиле Мэрилин Монро. Ким надела белое короткое "плюшевое" платье с накидкой от Dolce & Gabbana и дополнила наряд белыми мюли из такой же пушистой ткани.

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