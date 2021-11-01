Без белья: Masha Fokina в соблазнительном образе представила клип на новый трек

Без белья: Masha Fokina в соблазнительном образе представила клип на новый трек

Украинская певица продемонстрировала в клипе два эффектных лука.

Masha Fokina презентовала новый сингл и видео на него под названием "Непокорная".

По словам артистки, эта песня очень глубокая. Тема, которая поднимается в клипе, близка каждому, кто когда-то любил.

В видеоработе показана история об отношениях, которые не отпускают, о первой любви и эмоциях, которые остаются на всю жизнь.

В видео артистка появляется в эффектных образах: в кремовом платье с запахом и пикантным декольте, под которым нет бюстгальтера, а также в черном боди и черном тренче. Выглядит Маша очень соблазнительно.

Masha Fokina/Пресс-служба

Режиссером клипа выступил американец Phil Lee.

Напомним, сейчас артистка записывает новый ЕР альбом. А в начале этого года она порадовала поклонников клипом "Принимаю я".

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