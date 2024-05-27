Без белья: "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях вышла на красную дорожку в Каннах в смелом образе

Анна Неплях привлекла к себе внимание на кинофестивале провокационным нарядом.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" и участница реалити-шоу "Холостяк-10" — Анна Неплях — посетила Каннский кинофестиваль.

На красной дорожке она появилась в провокационном образе. На ней было откровенное коричневое асимметричное платье, обнажавшее ее плечо, зону декольте, живот и бедро аж до пупка. Под нарядом не было белья, что придало его луку пикантности.

Анна Неплях / Фото: Getty Images

Аутфит Анна дополнила бежевыми лакированными босоножками на шпильках, темно-коричневым клатчем с плетением, лаконичными серьгами, золотым широким браслетом и кольцами.

Неплях сделала укладку с мокрым эффектом, насыщенный макияж глаз и французский маникюр.

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