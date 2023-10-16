Без белья: модель Playboy в прозрачном кэтсьюте продемонстрировала сексуальную фигуру на ивенте

Киндли Майерс выбрала для своего появления провокационный лук.

Американская модель Playboy – Киндли Майерс – посетила в Западном Голливуде вечеринку Babes In Toyland PINK, посвященную месяцу борьбы с раком молочной железы.

На розовой дорожке красавица появилась в смелом образе. На ней был прозрачный розовый кэтсьют от бренда Thickby Robyn, украшенный цветочными аппликациями с камнями и стразами. Наряд имел откровенный вырез за пупок и открытую спину.

Киндли Майерс / Фото: Getty Images

В этом кэтсьюте Майерс продемонстрировала стройную фигуру и сексуальный пышный бюст.

Аутфит Киндли дополнила прозрачными туфлями с блестящими ремешками и бантиками с камнями, а также блестящей гламурной сумкой.

Свои белокурые волосы модель уложила в локоны и сделала макияж с пышными ресницами и розовыми тенями. На руке у нее были золотые браслеты с камнями.

Напомним, а звезда соцсетей Даниэль Николь Санчес пришла на эту вечеринку обнаженной.

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