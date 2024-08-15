Без белья: модель в шелковом платье с глубоким декольте соблазнительно позировала на пляже

Что бы Арабелла Чи ни одела, она во всем выглядит сексуально.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram новым видео со съемок.
На нем красавица предстала в белом шелковом платье макси, под которым не было белья. Наряд имел откровенное декольте и обнаженную спину.
Арабелла соблазнительно позировала на пляже, демонстрируя свой сексуальный вид.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи релаксировала на пляже на шезлонге в миниатюрном бикини на шнуровках, едва прикрывавшем ее интимные места.
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