Без белья на кинофестивале: звезда фильма "Флэш" в "голом" платье блеснула сосками с пирсингом

29-летняя Саша Калле в смелом наряде появилась на кинособытии.
Звезда супергеройского фильма "Флэш", американская актриса Саша Калле побывала на Международном кинофестивале в Торонто. Она посетила премьеру фильма On Swift Horses, в котором сыграла.
На красной дорожке звезда продемонстрировала провокационный образ в трендовом шоколадном цвете. Она была одета в прозрачное платье с драпировкой, под которой не было бюстгальтера. Поэтому Саша сверкала перед собравшимися своей обнаженной грудью с пирсингом в сосках.
На Калле был также тонкий кожаный ремешок на талии, капроновые колготки и лакированные босоножки на шпильках.
Ей сделали стильную взлохмаченную прическу, макияж смоки-айс и черный маникюр. Лаконические украшения завершили аутфит Саши.
Напомним, Кайя Гербер на кинофестивале в Торонто позировала в винтажном черном платье макси от бренда Donna Karan New York с глубоким декольте к пупку, под которым не было бюстгальтера.
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