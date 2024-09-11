Без белья на кинофестивале: звезда фильма "Флэш" в "голом" платье блеснула сосками с пирсингом

Звезда супергеройского фильма "Флэш", американская актриса Саша Калле побывала на Международном кинофестивале в Торонто. Она посетила премьеру фильма On Swift Horses, в котором сыграла.

На красной дорожке звезда продемонстрировала провокационный образ в трендовом шоколадном цвете. Она была одета в прозрачное платье с драпировкой, под которой не было бюстгальтера. Поэтому Саша сверкала перед собравшимися своей обнаженной грудью с пирсингом в сосках.

Саша Калле / Фото: Getty Images

На Калле был также тонкий кожаный ремешок на талии, капроновые колготки и лакированные босоножки на шпильках.

Ей сделали стильную взлохмаченную прическу, макияж смоки-айс и черный маникюр. Лаконические украшения завершили аутфит Саши.

Напомним, Кайя Гербер на кинофестивале в Торонто позировала в винтажном черном платье макси от бренда Donna Karan New York с глубоким декольте к пупку, под которым не было бюстгальтера.

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