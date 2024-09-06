Без белья на отдыхе: Арабелла Чи продемонстрировала соблазнительный образ в открвоенном платье

Модель в провокационном наряде вышла на вечернюю прогулку.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram вечернем видео из отпуска.

На нем красавица предстала в пикантном аутфите. На Чи было белое мини-платье в сетку, украшенное жемчугом, от бренда Fashion Nova. Под нарядом не было нижнего белья.

Волосы Арабелла собрала в хвост, сделала нежный макияж и завершила лук золотыми украшениями.

Она соблазнительно позировала на шезлонге-кровати под открытым небом.

"Ночи в Сен-Тропе", – подписала модель видео.

Напомним, Арабелла Чи раньше в стильном черном купальнике продемонстрировала стройную фигуру и красивый загар.

Читайте также: