Без белья на улице: американская модель в экстремально коротком платье продемонстрировала сексуальный бюст

Американская модель выбрала для своего выхода пикантный лук.

Знаменитые красавицы, желающие оказаться в центре внимания папарацци и публики, никогда не одевают белье. Этого правила придерживается и американская модель Татьяна Элизабет Прайс.

Девушка вышла на улицы Лос-Анджелеса в экстремально коротком асимметричном платье серо-голубого цвета, под которым отсутствовал бюстгальтер. Сквозь тонкую ткань наряда, который плотно облегал ее формы, от вспышки фотокамеры Татьяна блеснула сексуальной грудью.

Татьяна Элизабет Прайс / Фото: Getty Images

Прайс дополнила лук кожаным тренчем, черно-белой сумкой с принтом "зебра" и босоножками на шпильках.

Элизабет собрала волосы в хвост, выпустив одну прядь, сделала макияж с черными стрелками, украсила уши серебряными серьгами-кольцами, а шею – кулоном на цепочке.

Напомним, модель Playboy – Алана Паолуччи вышла на улицы Лос-Анджелеса в коротком платье с очень откровенным фигурным декольте, под которым не было бюстгальтера.

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