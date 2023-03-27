Без белья на улице: американская модель в экстремально коротком платье продемонстрировала сексуальный бюст

Американская модель выбрала для своего выхода пикантный лук.
Знаменитые красавицы, желающие оказаться в центре внимания папарацци и публики, никогда не одевают белье. Этого правила придерживается и американская модель Татьяна Элизабет Прайс.
Девушка вышла на улицы Лос-Анджелеса в экстремально коротком асимметричном платье серо-голубого цвета, под которым отсутствовал бюстгальтер. Сквозь тонкую ткань наряда, который плотно облегал ее формы, от вспышки фотокамеры Татьяна блеснула сексуальной грудью.
Прайс дополнила лук кожаным тренчем, черно-белой сумкой с принтом "зебра" и босоножками на шпильках.
Элизабет собрала волосы в хвост, выпустив одну прядь, сделала макияж с черными стрелками, украсила уши серебряными серьгами-кольцами, а шею – кулоном на цепочке.
Напомним, модель Playboy – Алана Паолуччи вышла на улицы Лос-Анджелеса в коротком платье с очень откровенным фигурным декольте, под которым не было бюстгальтера.
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