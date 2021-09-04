Без белья: невероятная Дакота Джонсон в прозрачном платье прошлась по красной дорожке

Актриса произвела фурор роскошным нарядом на кинофестивале в Венеции.
Венецианский кинофестиваль в разгаре и мы продолжаем рассматривыть самые эффектные образы звездных красоток на красной дорожке.
На этот раз наше внимание привлекла Дакота Джонсон, которая произвела фурор своим роскошным аутфитом. Перед камерами звезда появилась в прозрачном платье Gucci, которое Модный дом сшил специально для нее.
Наряд, который восхитительно блестел в лучах софитов, был полностью расшит серебрянной бахромой из стразов и камнями в виде каплей.
Под платьем, естественно, у Дакоты не было бюстгальтера и ее обнаженную грудь прикрывали стразы и камни – выглядело это соблазнительно.
Актрисе слегка накрутили локоны и сделали насыщенный макияж глаз.
На красную дорожку с Джонсон вышел также креативный директор Gucci - Алессандро Микеле.
Ранее Дакота посетила фотоколл фильма "Пропавшая дочь". Это картина о непростых отношениях матерей и дочерей.
Актриса предстала в черном костюме от Gucci, под которым на ней был черный кроп-топ.
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