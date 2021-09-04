Без белья: невероятная Дакота Джонсон в прозрачном платье прошлась по красной дорожке

Без белья: невероятная Дакота Джонсон в прозрачном платье прошлась по красной дорожке

Актриса произвела фурор роскошным нарядом на кинофестивале в Венеции.

Венецианский кинофестиваль в разгаре и мы продолжаем рассматривыть самые эффектные образы звездных красоток на красной дорожке.

На этот раз наше внимание привлекла Дакота Джонсон, которая произвела фурор своим роскошным аутфитом. Перед камерами звезда появилась в прозрачном платье Gucci, которое Модный дом сшил специально для нее.

Дакота Джонсон / Associated Press

Наряд, который восхитительно блестел в лучах софитов, был полностью расшит серебрянной бахромой из стразов и камнями в виде каплей.

Дакота Джонсон / Associated Press

Под платьем, естественно, у Дакоты не было бюстгальтера и ее обнаженную грудь прикрывали стразы и камни – выглядело это соблазнительно.

Дакота Джонсон / Associated Press

Актрисе слегка накрутили локоны и сделали насыщенный макияж глаз.

Дакота Джонсон / Associated Press

На красную дорожку с Джонсон вышел также креативный директор Gucci - Алессандро Микеле.

Алессандро Микеле и Дакота Джонсон / Associated Press

Ранее Дакота посетила фотоколл фильма "Пропавшая дочь". Это картина о непростых отношениях матерей и дочерей.

Актриса предстала в черном костюме от Gucci, под которым на ней был черный кроп-топ.

Дакота Джонсон / Associated Press

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