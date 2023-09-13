Без белья: певица позировала на музыкальной премии с наклейками на интимных местах

Американская певица Tinashe посетила состоявшуюся в Нью-Джерси церемонию вручения премии MTV Video Music Awards.

Как и многие другие звездные красавици, она появилась там в провокационном аутфите.

Певица была одета в черное длинное платье-сетку с кристаллами и разрезом от бренда Stella McCartney. Под нарядом отсутствовало белье. Интимные места Tinashe спрятала под черными наклейками – это выглядело откровенно.

Tinashe / Фото: Associated Press

Звезда похвасталась стройной фигурой, пышной сексуальной грудью и упругими ягодицами.

Tinashe / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила черными лакированными стрипами. Певица распустила волосы, сделала макияж с коричневой помадой, уши украсила длинными серебряными серьгами в виде капель, шею - черным чокером, а руки - кольцами. Длинный красный маникюр и красный педикюр завершили лук звезды.

Tinashe / Фото: Associated Press

Напомним, на красной дорожке премии откровенный образ продемонстрировала также американская рэпер Doechii. Она появилась в прозрачном асимметричном платье от Dsquared2, расшитом камнями и стразами, и без бюстгальтера.

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