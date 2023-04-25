Без белья: певица Рита Ора сходила на тренировку в обтягивающем ромпере и кроссовках

В этом спортивном образе она продемонстрировала роскошную и подтянутую фигуру.
Британская певица Рита Ора попала под прицел папарацци в престижном районе Нью-Йорка Сохо, когда направлялась на тренировку. Ее сфотографировали возле автомобиля в ромпере на тонких бретельках.
Наряд Риты был полностью обтягивающим и в оливковом оттенке. Под ромпером не было бюстгальтера, из-за чего грудь было отчетливо видно.
Свой спортивный лук она дополнила стильными высокими кроссовками от Adidas, большим шопером и трендовыми очками в горнолыжном стиле. Также она надела белую кепку с надписью late for work (опоздал на работу), а волосы заплела в косичку.
Также она не оставила образ без украшений, ведь надела на руку знаменитый браслет-"гвоздь" от Cartier и несколько золотых колец. Конечно же, на пальце у нее было и помолвочное кольцо с изумрудом.
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