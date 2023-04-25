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Без белья: певица Рита Ора сходила на тренировку в обтягивающем ромпере и кроссовках

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
337
Время на прочтение
1 мин
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Без белья: певица Рита Ора сходила на тренировку в обтягивающем ромпере и кроссовках

Рита Ора / Фото: Getty Images

В этом спортивном образе она продемонстрировала роскошную и подтянутую фигуру.

Британская певица Рита Ора попала под прицел папарацци в престижном районе Нью-Йорка Сохо, когда направлялась на тренировку. Ее сфотографировали возле автомобиля в ромпере на тонких бретельках.

Наряд Риты был полностью обтягивающим и в оливковом оттенке. Под ромпером не было бюстгальтера, из-за чего грудь было отчетливо видно.

Свой спортивный лук она дополнила стильными высокими кроссовками от Adidas, большим шопером и трендовыми очками в горнолыжном стиле. Также она надела белую кепку с надписью late for work (опоздал на работу), а волосы заплела в косичку.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Также она не оставила образ без украшений, ведь надела на руку знаменитый браслет-"гвоздь" от Cartier и несколько золотых колец. Конечно же, на пальце у нее было и помолвочное кольцо с изумрудом.

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Дата публикации
Просмотры
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