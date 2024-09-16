Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Без белья: привлекательная Арабелла Чи в "голом" платье соблазнительно позировала на камеру

Без белья: привлекательная Арабелла Чи в "голом" платье соблазнительно позировала на камеру

Без белья: привлекательная Арабелла Чи в "голом" платье соблазнительно позировала на камеру

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

Модель взбудоражила воображение подписчиков пикантными снимками из Испании.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram горячие фотографии, сделанные во время отдыха на Ибице.

Красавица соблазнительно позировала на лестнице в море. На ней было черное платье в сетку с обнаженной спиной, под которым не было нижнего белья. Арабелла выглядела очень сексуально.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи / ©
Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

Свой лук она дополнила распущенными волосами, легким макияжем, золотыми серьгами в ушах и золотыми браслетами на запястье.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи / ©
Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

Читайте также:

АІуопа alyona alyona впервые заговорила о женитьбе! Почему рэперша откладывает свадьбу – ЖВЛ представляет

АІуопа alyona alyona впервые заговорила о женитьбе! Почему рэперша откладывает свадьбу – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация