Без белья: привлекательная Арабелла Чи в "голом" платье соблазнительно позировала на камеру

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram горячие фотографии, сделанные во время отдыха на Ибице.

Красавица соблазнительно позировала на лестнице в море. На ней было черное платье в сетку с обнаженной спиной, под которым не было нижнего белья. Арабелла выглядела очень сексуально.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

Свой лук она дополнила распущенными волосами, легким макияжем, золотыми серьгами в ушах и золотыми браслетами на запястье.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

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