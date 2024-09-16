Без белья: привлекательная Арабелла Чи в "голом" платье соблазнительно позировала на камеру

Модель взбудоражила воображение подписчиков пикантными снимками из Испании.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram горячие фотографии, сделанные во время отдыха на Ибице.
Красавица соблазнительно позировала на лестнице в море. На ней было черное платье в сетку с обнаженной спиной, под которым не было нижнего белья. Арабелла выглядела очень сексуально.
Свой лук она дополнила распущенными волосами, легким макияжем, золотыми серьгами в ушах и золотыми браслетами на запястье.
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