Без белья: провокационная Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами

Британская "Ким Кардашьян" показала пикантную фотосессию с Ибицы.
Деми Роуз никогда не стеснялась публиковать в Instagram свои откровенные снимки. Фотоблог модели состоит из провокационного контента, который так и влечет фолловеров со всего мира, особенно мужчин.
Деми порадовала поклонников новыми кадрами из пикантной фотосессии на пляже на фоне холма, в которой она предстала без нижнего белья. На модели было черное длинное прозрачное платье, в котором она сверкала на камеру своими прелестями.
Сначала Деми похвасталась пышными ягодицами с разных ракурсов.
Затем она показала свои формы спереди. Получилось игриво, загадочно и сексуально.
Роуз также продемонстрировала новый цвет волос. Она сделала волнистую укладку, украсив ее тонким венком. На ее лице был нежный макияж.
Читайте также: