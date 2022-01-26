Без белья: провокационная Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами

Британская "Ким Кардашьян" показала пикантную фотосессию с Ибицы.

Деми Роуз никогда не стеснялась публиковать в Instagram свои откровенные снимки. Фотоблог модели состоит из провокационного контента, который так и влечет фолловеров со всего мира, особенно мужчин.

Деми порадовала поклонников новыми кадрами из пикантной фотосессии на пляже на фоне холма, в которой она предстала без нижнего белья. На модели было черное длинное прозрачное платье, в котором она сверкала на камеру своими прелестями.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Сначала Деми похвасталась пышными ягодицами с разных ракурсов.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Затем она показала свои формы спереди. Получилось игриво, загадочно и сексуально.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Роуз также продемонстрировала новый цвет волос. Она сделала волнистую укладку, украсив ее тонким венком. На ее лице был нежный макияж.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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