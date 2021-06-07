Без белья: провокационная Деми Роуз сверкнула пышным бюстом

26-летняя модель в повседневной жизни не носит бюстгальтер, поэтому все ее снимки получаются очень горячими.
Деми Роуз устроила дома на кровати небольшой фотосет. Девушка была одета в трикотажные бежевые трусы с высокой посадкой и молочную укороченную кофту на завязках. Под кофтой не было бюстгальтера, поэтому красотка демонстрировала на камеру пышную обнаженную грудь.
Волосы ее были слегка накручены и распущены, а на лице был максимально естественный макияж.
"Уютная королева", - лаконично подписала фото модель.
Ранее Роуз показалась без нижнего белья. Она позировала сидя на стуле в черных трусах и бордовом бомбере, сверкая пышной грудью.
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