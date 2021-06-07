Без белья: провокационная Деми Роуз сверкнула пышным бюстом

26-летняя модель в повседневной жизни не носит бюстгальтер, поэтому все ее снимки получаются очень горячими.

Деми Роуз устроила дома на кровати небольшой фотосет. Девушка была одета в трикотажные бежевые трусы с высокой посадкой и молочную укороченную кофту на завязках. Под кофтой не было бюстгальтера, поэтому красотка демонстрировала на камеру пышную обнаженную грудь.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Волосы ее были слегка накручены и распущены, а на лице был максимально естественный макияж.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

"Уютная королева", - лаконично подписала фото модель.

Ранее Роуз показалась без нижнего белья. Она позировала сидя на стуле в черных трусах и бордовом бомбере, сверкая пышной грудью.

В нашей галерее можно посмотреть на другие откровенные снимки Деми.

Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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