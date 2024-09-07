Без белья: роскошная Дженнифер Лопес откровенным образом произвела фурор на кинофестивале

Это первый выход поп-дивы после того, как она подала заявление на развод с Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма "Неудержимый" (Unstoppable), состоявшуюся в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. В нем звезда сыграла одну из главных ролей, а спродюсировал ленту ее экс-возлюбленный – Бен Аффлек, которого на событии не было.

На красной дорожке Джен произвела настоящий фурор своим откровенным и эффектным аутфитом. Певица была одета в роскошное серебряное платье из осенней кутюрной коллекции 2024 года бренда Tamara Ralph.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Наряд состоял из зеркальных деталей, словно из диско-шара, и черных бархатных лент-бантов, завязанных по бокам и на плечах, придавших ее образу романтичности и кокетливости.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Под нарядом не было белья и это выглядело очень соблазнительно. Красавица уверенно позировала перед фотографами, демонстрируя свою стройную фигуру и сексуальные формы.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Наряд артистки пользователи в Сети назвали "платьем мести" бывшему возлюбленному.

Свой лук Лопес дополнила босоножками цвета металлик с камнями, на высоких платформах и каблуках и серебряным клатчем-футляром.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Дженнифер распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовый маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на руках кольца от Hassanzadeh.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Напомним, Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком в конце августа этого года.

В 2002 году пара обручилась, но разорвала помолвку. И спустя почти 20 лет Лопес и Аффлек возобновили отношения и в 2022 году поженились. Во время свадьбы артистка сменила целых три платья.

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