Без белья: Сидни Суини пришла на ивент в вечернем платье с прозрачным верхом

26-летняя актриса в черном наряде с пикантным акцентом сияла на ужине от Armani Beauty.

Сидни Суини стала гостем ужина Armani Beauty, который состоялся в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

На мероприятии она появилась в вечернем черном платье макси, состоящее из плиссированной юбки с небольшим шлейфом, объемной баски и прозрачного топа. Верх был расшит черными цветочными аппликациями из паеток, бисера и камней, которые и прикрывали ее обнаженную грудь, ведь она была без бюстгальтера.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Суини сделала укладку с локонами и макияж с нюдовым блеском на губах. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на руках – часы и кольца с бриллиантами.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Напомним, Сидни Суини попала под прицел папарацци в гламурных текстурных трусах, белой рубашке и жакете оверсайз от Brunello Cucinelli из коллекции весна-лето 2024 года.

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