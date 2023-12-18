Без белья: смелая Деми Роуз похвасталась большой и сексуальной грудью

Деми Роуз опубликовала пикантные снимки из новой фотосессии, которую она устроила на отдыхе на море.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель, как всегда, выглядела провокационно и соблазнительно. На ней не было нижнего белья. Деми надела только бежевую рубашку с вышивкой, которую спустила с плеч.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Красавица похвасталась на камеру пышной и сексуальной грудью.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

У Роуз были взлохмаченные волосы, которые развевал ветер. Ее лук дополняли нежный макияж с черными стрелками, золотая цепочка-чокер с подвеской на шее и кольцо.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Утренняя роса…" – подписала она фото.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз продемонстрировала аутфит в обтягивающем платье с пышным декольте, в котором сходила на вечеринку.

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