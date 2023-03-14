Без белья: смелая Деми Роуз с обнаженными ягодицами позировала на камеру

Британская модель обожает фотографироваться в откровенных образах.
Деми Роуз опубликовала в Instagram снимки из новой пикантной фотосессии у лестницы. Перед фотокамерой девушка предстала в откровенном аутфите. На ней не было нижнего белья.
Из одежды на Деми была только лилово-фиолетовая накидка, которая крепилась на шее и имитировала платье.
Сзади Роуз была обнаженной. Она продемонстрировала на камеру свои широкие бедра и часть сексуальных ягодиц.
Образ красавица дополнила объемной элегантной прической, макияжем с акцентом на глазах и фиолетовыми длинными серьгами. Обута она была в фиолетовые босоножки на шпильках.
Напомним, в прошлый раз Деми Роуз в бронзовом купальнике похвасталась пышными соблазнительными формами.
Читайте также: