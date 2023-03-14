Без белья: смелая Деми Роуз с обнаженными ягодицами позировала на камеру

Деми Роуз опубликовала в Instagram снимки из новой пикантной фотосессии у лестницы. Перед фотокамерой девушка предстала в откровенном аутфите. На ней не было нижнего белья.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Из одежды на Деми была только лилово-фиолетовая накидка, которая крепилась на шее и имитировала платье.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Сзади Роуз была обнаженной. Она продемонстрировала на камеру свои широкие бедра и часть сексуальных ягодиц.

Образ красавица дополнила объемной элегантной прической, макияжем с акцентом на глазах и фиолетовыми длинными серьгами. Обута она была в фиолетовые босоножки на шпильках.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз в бронзовом купальнике похвасталась пышными соблазнительными формами.

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