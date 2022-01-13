Без белья: смелая Деми Роуз сверкнула обнаженной пышной грудью на камеру

Без белья: смелая Деми Роуз сверкнула обнаженной пышной грудью на камеру

Британская "Ким Кардашьян" продолжает будоражить воображение подписчиков своими сексуальными снимками.

Деми Роуз после некоторого затишья наконец-то порадовала фолловеров своими новыми пикантными фотографиями в Instagram.

Модель снялась в горячей фотосессии на террасе с видом на бассейн на Ибице.

Позировала красотка, лежа на полу, в шифоновом розовом халате с перьями. Под ним, конечно же, отсутствовало нижнее белье. Деми сверкнула на камеру своей пышной и сексуальной грудью, а затем – и бедром.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

К халату она обула светлые мюли с перьями на шпильках.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

"Трава не зеленее на другой стороне. Зеленее там, где ты ее поливаешь", - подписала снимки модель.

Ранее Роуз устроила фотосет с ретро-телефоном. В кадр к ней влез милый кот.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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