Без белья: смелая Деми Роуз сверкнула обнаженной пышной грудью на камеру

Британская "Ким Кардашьян" продолжает будоражить воображение подписчиков своими сексуальными снимками.
Деми Роуз после некоторого затишья наконец-то порадовала фолловеров своими новыми пикантными фотографиями в Instagram.
Модель снялась в горячей фотосессии на террасе с видом на бассейн на Ибице.
Позировала красотка, лежа на полу, в шифоновом розовом халате с перьями. Под ним, конечно же, отсутствовало нижнее белье. Деми сверкнула на камеру своей пышной и сексуальной грудью, а затем – и бедром.
К халату она обула светлые мюли с перьями на шпильках.
"Трава не зеленее на другой стороне. Зеленее там, где ты ее поливаешь", - подписала снимки модель.
Ранее Роуз устроила фотосет с ретро-телефоном. В кадр к ней влез милый кот.
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