Без белья: смелая Деми Роуз в прозрачном платье показала пикантные места

Британская "Ким Кардашьян" не стесняется позировать перед камерой без нижнего белья.

Деми Роуз снялась в новой откровенной фотосессии и показала в Instagram, что из этого вышло.

Модель предстала перед объективом фотокамеры в прозрачном платье с блестящей флористической вышивкой. Под нарядом отсутствовало белье, поэтому Деми прикрывала соски руками.

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Роуз похвасталась и пышными ягодицами, которыми очень гордится.

Ее аутфит был и сексуальным, и нежным одновременно. Волнистые волосы она уложила на одну сторону, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и завершила лук молочным маникюром.

"Привлекайте то, чего ожидаете, отображайте то, чего хотите, станьте тем, кого уважаете, отражайте то, чем восхищаетесь", — подписала она фотографии.

А в прошлый раз Деми похвасталась пышным бюстом с сердечками на сосках.

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