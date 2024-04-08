Без белья: смелая модель Playboy в прозрачном платье похвасталась большой грудью

28-летняя Элизабет Мари Шевалье обожает фотографироваться в провокационных луках.
Американская модель Playboy и звезда OnlyFans Элизабет Мари Шевалье опубликовала в Instagram откровенный снимок.
Красавица позировала на террасе с видом на море в прозрачном бирюзовом платье макси, расшитом стразами. Под нарядом не было белья, поэтому Лиз сверкала на камеру своей пышной и сексуальной грудью.
Шевалье распустила волосы, сделала насыщенный макияж с наращенными ресницами и длинный молочный маникюр. В ушах у нее были салатовые длинные серьги, а обута она была в салатовые мюли на удобных каблуках.
Напомним, ранее Элизабет Мари Шевалье папарацци подловили на пляже. Модель Playboy в черном купальнике похвасталась сексуальными формами.
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