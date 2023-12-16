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Без белья: смелая модель пришла на премьеру фильма в прозрачном платье

Без белья: смелая модель пришла на премьеру фильма в прозрачном платье

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
996
Время на прочтение
1 мин
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Без белья: смелая модель пришла на премьеру фильма в прозрачном платье

Чарли Фрейзер / Фото: Associated Press

Чарли Фрейзер решила привлечь к себе внимание откровенным аутфитом.

Австралийская модель Чарли Фрейзер оказалась в центре внимания на премьере фильма "Люблю тебя ненавидеть" в Нью-Йорке.

Девушка предстала перед фотокамерами в провокационном образе. Она надела бежевое прозрачное платье с блестками и без бретелек от бренда Mirror Palais, под которым отсутствовало белье. На интимном месте и бедрах была асимметричная полоска с драпировкой. Чарли без комплексов сверкала перед присутствующими своей обнаженной грудью.

Чарли Фрейзер / © Associated Press
Чарли Фрейзер / Фото: Associated Press

Аутфит Фрейзер дополнила золотистыми босоножками, прической с локонами, чокером из ткани на шее, макияжем в бежево-коричневых оттенках, золотыми серьгами, кольцом с камнями и французским маникюром.

Чарли Фрейзер / © Associated Press
Чарли Фрейзер / Фото: Associated Press

Напомним, мероприятие посетила и актриса Сидни Суини, сияющая в полупрозрачном платье от Miu Miu, украшенном большими кристаллами и стразами.

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Дата публикации
Просмотры
996
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