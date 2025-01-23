Без белья: смелая Наталка Денисенко в "голом" платье сияла на премьере фильма "Коли ти вийдеш заміж?"

35-летняя актриса произвела настоящий фурор своим провокационным нарядом на премьере украинской комедии.
Наталка Денисенко вместе с другими актерами презентовала авантюрно-романтическую комедию "Коли ти вийдеш заміж?", в которой сыграла главную роль. Гала-премьера фильма состоялась в столичном кинотеатре "Оскар".
Наталка произвела настоящий фурор своим смелым луком на ивенте, в котором выглядела стройно и привлекательно. Она предстала в белом "голом" платье, прозрачный верх которого имитировал корсет, а внизу кроме прозрачной части юбки была также плотная белая ткань.
Наряд имел обнаженные плечи, пикантное декольте и разрез до бедра, который позволил Денисенко продемонстрировать свои стройные ноги.
В этом провокационном платье мы не заметили белья, что придало аутфиту актрисы кокетливости.
Наталка дополнила образ белыми остроносыми туфлями с прозрачными вставками и небольшой стильной белой сумочкой.
У нее была красивая прическа с локонами, макияж с блестящими тенями и черными стрелками, а также французский маникюр. Уши она украсила длинными блестящими серьгами.
Напомним, Наталка Денисенко в новом интервью рассказала о съемках в комедии "Коли ти вийдеш заміж?" В частности, она призналась, как роль заставила ее выйти за пределы комфорта и почему этот фильм имеет особое значение для нее.
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