Без белья: смелая Оливия Палермо сверкнула обнаженной грудью на фэшн-ивенте

36-летняя светская львица, инфлуэнсер и дизайнер не любит носить бюстгальтер, поэтому ходит на мероприятия без него.

Оливия Палермо – частая гостья Миланской недели моды. Женщина пытается не пропускать фэш-ивенты, на которых демонстрирует свои луки во всей красе.

Светская львица в компании своего мужа Йоханнеса Хьюбла посетила церемонию награждения CNMI Sustainable Fashion Awards 2022, которая прошла в театре Ла Скала, в Милане. Этой премией отмечают дизайнеров и бренды за весомый вклад в создание индустрии моды, которая будет лучшей для людей и окружающей среды.

Оливия Палермо / Фото: Getty Images

Перед фотографами Палермо появилась в черном прозрачном платье-сетке с серебряно-золотыми стразами от бренда Ermanno Scervino. На дизайнере отсутствовал бюстгальтер, поэтому она блеснула обнаженной грудью. Хорошо, что на ней были черные стринги, прикрывшие ее пикантное место.

Оливия Палермо / Фото: Getty Images

Смелый аутфит Оливия дополнила атласными желтыми босоножками с камнями на ремешках и золотыми браслетами с камнями. Волосы она собрала в низкий пучок, сделала смоки-айс и завершила образ бордовым маникюром.

Напомним, предыдущий выход Палермо был не лучше. Инфлюэнсер пришла на модный показ в трикотажном ансамбле цвета морской волны, который состоял из свитера и платья. Под нарядом тоже не было бюстгальтера.

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