Без белья: смелая Оливия Палермо сверкнула обнаженной грудью на фэшн-ивенте

36-летняя светская львица, инфлуэнсер и дизайнер не любит носить бюстгальтер, поэтому ходит на мероприятия без него.
Оливия Палермо – частая гостья Миланской недели моды. Женщина пытается не пропускать фэш-ивенты, на которых демонстрирует свои луки во всей красе.
Светская львица в компании своего мужа Йоханнеса Хьюбла посетила церемонию награждения CNMI Sustainable Fashion Awards 2022, которая прошла в театре Ла Скала, в Милане. Этой премией отмечают дизайнеров и бренды за весомый вклад в создание индустрии моды, которая будет лучшей для людей и окружающей среды.
Перед фотографами Палермо появилась в черном прозрачном платье-сетке с серебряно-золотыми стразами от бренда Ermanno Scervino. На дизайнере отсутствовал бюстгальтер, поэтому она блеснула обнаженной грудью. Хорошо, что на ней были черные стринги, прикрывшие ее пикантное место.
Смелый аутфит Оливия дополнила атласными желтыми босоножками с камнями на ремешках и золотыми браслетами с камнями. Волосы она собрала в низкий пучок, сделала смоки-айс и завершила образ бордовым маникюром.
Напомним, предыдущий выход Палермо был не лучше. Инфлюэнсер пришла на модный показ в трикотажном ансамбле цвета морской волны, который состоял из свитера и платья. Под нарядом тоже не было бюстгальтера.
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