Без белья в пикантной кофте: Лили-Роуз Депп вышла на прогулку

Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа в последнее время очень часто попадает в объективы уличных фотографов.

Вчера Лили-Роуз Депп сфотографировали в районе в Гринвич-Виллидж, в Нью-Йорке. 22-летняя актриса и модель шла с подругой и о чем-то беседовала. Одета в этот раз Лили была в красную кофту с заклепками посередине, несколько из них девушка расстегнула, чтобы приспустить кофту с плеч и подчеркнуть декольте. Также на ней были синие джинсы, а обута она была в черные кожаные шлепанцы на небольшой платформе.

Лили-Роуз Депп / Getty Images

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На шее у Лили была золотая цепочка с медальоном и маленькие золотые серьги были в ушах. Солнцезащитные очки на лице модели были от Chanel. В руках у нее было несколько мобильных телефонов, а на плече висела маленькая черная сумка.

Днем ранее звезду также запечатлели репортеры в Нью-Йорке. Тогда Лили-Роуз была в фиолетовой майке или боди на тонких бретельках, под которым просвечивалась ее маленькая грудь, и короткие шорты из денима. Дополнила аутфит она белыми носками и кроссовками, а также тонкой золотой подвеской на шее с кулоном и миниатюрными золотыми серьгами-кольцами.

Лили-Роуз Депп / Getty Images

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