Без белья: южноафриканская певица в откровенном образе позировала на шоу

Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, известная под псевдонимом Tyla, побывала на долгожданном Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке.

На розовой дорожке девушка продемонстрировала провокационный аутфит. Она появилась в розовом асимметричном платье со шлейфом, которое наполовину обнажало ее тело, украшенное белым и красным бисером. Под платьем не было нижнего белья.

Tyla / Фото: Associated Press

Лук певица дополнила босоножками на шпильках. Ей сделали высокую прическу, выпустив челку и пряди, макияж со стрелками и длинный маникюр с декором. Шею она украсила колье с подвеской, уши – серьгами с камнями, а руки – кольцами.

Tyla / Фото: Associated Press

Артистка также выступила на шоу. Она была одета в пикантный ансамбль, расшитый пайетками и бисером. На спине у нее были огромные белые крылья.

Tyla / Фото: Associated Press

Напомним, Тайла посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, где предстала в экстравагантном желтом мини-платье от бренда Area, созданном из веревки, словно намотанной на ее стройное тело.

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