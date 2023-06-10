Без белья: жена Криса Хемсворта появилась в платье-комбинации на красной дорожке

В Берлине состоялся премьерный показ фильма "Эвакуация 2", главную роль в котором исполнил актер Крис Хемсворт известен также по исполнению роли Тора в серии фильмов Marvel.

На красную дорожку актер вышел со своей женой Эльзой Патаки - испанской актрисой, продюсером и моделью. 46-летняя женщина надела на мероприятие эффектное шелковое платье-комбинацию белого оттенка. Наряд был на тонких бретельках, а носила Эльза его без нижнего белья.

Образ знаменитость дополнила укладкой, красным маникюром и цепочкой с кулоном на шее.

Эльса Патаки / Фото: Getty Images

Крис же отдал предпочтение синему костюму-тройке, который носил в сочетании с голубой рубашкой и коричневыми туфлями.

Крис Хемсворт и Эльса Патаки / Фото: Getty Images

Напомним, Крис и Эльза вместе с 2010 года. До свадьбы они встречались 10 месяцев. У супругов есть трое детей — дочь Индия Роуз Хемсворт (род. 11 мая 2012) и сыновья-близнецы Тристан Хемсворт и Саша Хемсворт (род. 18 марта 2014).

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