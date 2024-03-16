Без белья: звезда фильмов "Люди Икс" пришла на светскую церемонию в провокационном платье

Звезды часто, чтобы привлечь к себе внимание, появляются на мероприятиях в откровенных луках.

Александра Шипп продемонстрировала провокационный образ на ежегодной церемонии вручения наград GLAAD Media Awards в Беверли-Хиллз.

На красной дорожке она предстала в откровенном черном атласном платье от бренда Christopher Esber. Наряд спереди и сзади был с драпировкой, а по бокам был скреплен лишь в одном месте под ребрами и обнажал ее бедра и ягодицы.

Александра Шипп / Фото: Getty Images

Шипп без комплексов продемонстрировала растяжки на ягодицах.

Александра дополнила аутфит черными босоножками на шпильках, элегантной прической, легким макияжем и серебряными длинными серьгами.

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