Без белья: звезда фильмов "Люди Икс" пришла на светскую церемонию в провокационном платье

Звезды часто, чтобы привлечь к себе внимание, появляются на мероприятиях в откровенных луках.
Александра Шипп продемонстрировала провокационный образ на ежегодной церемонии вручения наград GLAAD Media Awards в Беверли-Хиллз.
На красной дорожке она предстала в откровенном черном атласном платье от бренда Christopher Esber. Наряд спереди и сзади был с драпировкой, а по бокам был скреплен лишь в одном месте под ребрами и обнажал ее бедра и ягодицы.
Шипп без комплексов продемонстрировала растяжки на ягодицах.
Александра дополнила аутфит черными босоножками на шпильках, элегантной прической, легким макияжем и серебряными длинными серьгами.
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