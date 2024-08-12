Без белья: звезда соцсетей показала провокационные фото в "голом" платье

Дана Лея устроила пикантную импровизированную фотосессию на пляже.
Звезда соцсетей и инфлюэнсер Дана Лея опубликовала в Instagram снимки своего провокационного образа.
Девушка позировала перед фотокамерой в "голом" наряде посреди ночного пляжа. На ней было красное платье по фигуре в сетку с кружевными листьями и вырезами, под которым не было белья.
У Леи была объемная прическа с кудрями, макияж с черными стрелками и красной помадой, золотые серьги-кольца в ушах, браслет и кольцо на руке.
Напомним, звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – в миниатюрном белом бикини релаксировала на пляже.
Читайте также:
- Привлекла внимание: американская звезда соцсетей в миниатюрном лифе блеснула грудью на ивенте
- В мини-платье с пикантным декольте и вырезами: звезда соцсетей в сексуальном луке появилась на музыкальном вечере
- В вязаном платье, леопардовых ботильонах и тиаре: звезда соцсетей произвела фурор своим эффектным образом