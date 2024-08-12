Без белья: звезда соцсетей показала провокационные фото в "голом" платье

Звезда соцсетей и инфлюэнсер Дана Лея опубликовала в Instagram снимки своего провокационного образа.

Девушка позировала перед фотокамерой в "голом" наряде посреди ночного пляжа. На ней было красное платье по фигуре в сетку с кружевными листьями и вырезами, под которым не было белья.

Дана Лея/Instagram Даны Леи

Дана Лея/Instagram Даны Леи

У Леи была объемная прическа с кудрями, макияж с черными стрелками и красной помадой, золотые серьги-кольца в ушах, браслет и кольцо на руке.

Дана Лея/Instagram Даны Леи

Дана Лея/Instagram Даны Леи

Напомним, звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – в миниатюрном белом бикини релаксировала на пляже.

Читайте также: