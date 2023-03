Без белья: звезда соцсетей ведьма Элз появилась на премьере фильма в "голом" платье

В Лондоне состоялась премьера фантастического экшна "Подземелья и драконы: честь воров".

Наше внимание на красной дорожке привлекла звезда соцсетей – ведьма Элз (Elz The Witch). Девушка предстала перед фотокамерами в смелом "голом" платье, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную фигуру. Наряд был расшит золотисто-белыми пайетками и бисером.

Ведьма Элз / Фото: Getty Images

На ведьме Элз отсутствовало белье, ведь оно под таким платьем было бы излишним.

Аутфит красавица дополнила босоножками на шпильках. Волосы она собрала в низкий пучок, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши лаконичными серьгами с камнями. Французский маникюр завершил лук ведьмы.

Напомним, британская модель и визажист Лотти Томлинсон посетила премьеру фильма All Of Those Voices в Лондоне в не менее откровенном образе. Она была одета в черное полупрозрачное обтягивающее платье, под которым не было нижнего белья.

О фильме

В центре сюжета — волшебный вор, который вместе с умелыми авантюристами планирует совершить ограбление, чтобы вернуть утраченную реликвию. Но все идет кувырком из-за появления на их пути препятствия. Зрителей ждет фантастический мир с увлекательными приключениями.

В украинский прокат фильм "Подземелья и драконы: честь воров" выйдет 30 марта. Допремьерные показы фильма уже идут в кинотеатрах Украины.

Читайте также: