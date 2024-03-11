Без белья: звездные красотки, которые пришли на афтепати в "голых" платьях

Пслеоскаровская вечеринка Vanity Fair в Беверли-Гиллз не прошла без провокационных образов. Звездные красотки пришли на афтепати в "голых" нарядах, в которых точно не остались незамеченными.

Бразильская певица Анитта появилась на ивенте в кутюрном платье в сетку от бренда Fendi графитового оттенка. Под нарядом были только трусы в тон, поэтому девушка смело сверкала перед собравшимися своими сосками.

Анитта / Фото: Getty Images

Британская артистка Charli XCX выбрала для своего появления прозрачное желтое платье, в котором она демонстрировала пышную соблазнительную грудь.

Charli XCX / Фото: Getty Images

А актриса Холли Бейли сияла в черном кружевном обтягивающем платье Off-White, под которым на туловище у нее была нюдовая подкладка, которая сливалась с кожей и создавала голый эффект.

Голли Бейли / Фото: Getty Images

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