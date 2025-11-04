ТСН в социальных сетях

Без бретелек: Дакота Фэннинг появилась в элегантном платье на премьере фильма

Простой наряд подчеркивал плечи известной актрисы.

Дакота Фэннинг

Дакота Фэннинг / © Associated Press

31-летняя Дакота Фэннинг сыграла в фильме «Все ее вина» и поэтому появилась на его премьере в Нью-Йорке. Звезда выбрала по такому случаю лаконичное черное платье без бретелек и со шлейфом.

Наряд девушки был от бренда Saint Laurent из коллекции Resort 2025, у него не было бретелек, юбку украшали рюши, а также рюша повторялась на лифе. Юбка платья была частично прозрачной. Ярким акцентом лука стала только красная помада на губах Дакоты.

Дакота Фэннинг / © Associated Press

Дакота Фэннинг / © Associated Press

Недавно на гала-вечере в Музее американской Академии кино Дакота Фэннинг появилась в совершенно другом платье — наряде от Giorgio Armani в цветочный принт. Выбор этого платья стал данью уважения Джорджио Армани, который скончался этой осенью.

Дакота Фэннинг / © Associated Press

Дакота Фэннинг / © Associated Press

Образы актрисы Дакоты Фэннинг (8 фото)

