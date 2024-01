Без бретелек и с золотой вышивкой: Дуа Липа надела платье от Schiaparelli на красную дорожку

Британская певица Дуа Липа в этом году блистала на красной дорожке "Золотого глобуса", поскольку была среди номинантов. Она боролась за победу в категории "Лучшая оригинальная песня" с работой Dance the Night, которую исполнила в фильме "Барби".

Дуа Липа / Фото: Associated Press

На мероприятии она появилась в роскошном кутюрном платье от Модного дома Schiaparelli. Это было черное бархатное творение в фасоне "русалка" обтягивающее фигуру, а от колен у него была объемная рюша из тафты и небольшой шлейф.

Спереди платье украшала аппликация из золотой вышивкой, а на спине у него была шнуровка, как у корсета. Дополнила наряд Дуа роскошным драгоценным колье от ювелирного бренда Tiffany & Co.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Согласно публикации бренда в Instagram, создавая это платье креативный директор бренда Дэниел Розберри вдохновлялся давним сотрудничеством основательницы Модного дома Эльзы Скиапарелли с художником Сальвадором Дали в 1938 году. Платье создано с эффектом тромплей (обманки), поскольку вышивка напоминает скилет.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Кстати, победу Дуа уступила коллеге - певице Билли Айлиш и ее песне What Was I Made For?, которая тоже прозвучала в фильме "Барби".

