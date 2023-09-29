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Без Бритни не грустит: Сэм Асгари впервые появился на светском мероприятии после новостей о разводе со Спирс

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Без Бритни не грустит: Сэм Асгари впервые появился на светском мероприятии после новостей о разводе со Спирс

Сэм Асгари / Фото: Associated Press

Он вышел к фотографам один и демонстрировал свою голливудскую улыбку.

Бывший муж скандальной певицы Бритни Спирс - фитнес-тренер и модель Сэм Асгари - впервые после новостей о разводе со звездой появился на светском мероприятии. Он пришел на вечеринку Zodiac Ball, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Сэм Асгари / © Associated Press
Сэм Асгари / Фото: Associated Press

Выглядел Сэм отлично и широко улыбался фотографам. Одет 29-летний Асгари был в оверсайз костюм от Модного дома Balmain с удлиненным двубортным пиджаком с золотыми пуговицами и свободные штаны.

Наряд он сочетал с черными лакированными кроссовками и футболкой.

Сэм Асгари / © Associated Press
Сэм Асгари / Фото: Associated Press

Напомним, что Бритни и Сэм впервые встретились на съемочной площадке клипа Slumber Party. В новогоднюю ночь 2017-го объявили миру о том, что начали встречаться, а осенью 2021 года, когда опекунство отца Бритни было приостановлено, он сделал любимой предложение.

В августе 2023 года, через год после свадьбы, пара решила разойтись. Якобы на развод подал именно Асгари. Сейчас экс-супруги почти не общаются, а все вопросы решают их адвокаты.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / © Getty Images
Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
228
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