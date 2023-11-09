Без бровей и в кожаном плаще: топ-модель Сара Сампайо прогулялась по Парижу

Португалка снялась в новой фэшн-съемке и показала результат в своем Instagram.
32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – приняла участие в фотосете для нового выпуска Narcisse Magazine. Авторов снимков стал фэшн-фотограф Greg Swales. Локацией для съемки были выбраны улочки Парижа.
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Стилисты подобрали для Сары стильные и смелые образы. Она примерила кожаный плащ, меховое пальто, джинсовое платье, а также прогулялась по столице Франции в белом топе-бюстгальтере и джинсовой мини-юбке.
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Особое внимание заслуживает макияж модели, ведь визажисты обесцветили ей брови – самый модный бьюти-тренд 2022-23, который полюбили фэшн-инфлуэнсеры и звезды.
Так, в огромной шубе и без бровей на Неделе мужской моды в Париже появился Джаред Лето, а на показе коллекции прет-а-порте осень-зима 2023-2024 Balmain все модели были с обесцвеченными бровями.
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