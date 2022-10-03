Без бровей, в корсете и с чемоданом: звезда "Игры престолов" вышла в образе Красной королевы

Молодая актриса Мэйси Уильямс каждый раз появляется на публике во все более странных образах.

Мэйси Уильямс и ее бойфренд Рубен Селби посетили сегодня, 3 октября, показ бренда Thom Browne сезона весна-лето 2023 в рамках Недели моды в Париже.

Мэйси Уильямс / Фото: Getty Images

Звезда "Игры престолов", которая уже довольно длительное время продолжает ходить без бровей, на этот раз продемонстрировала еще более странный образ.

Она надела серый, приплюскивающий грудь корсет и длинную темно-серую юбку, которую дополнила ботинками на очень высокой платформе и чемоданчиком. В руках девушка держала серый клетчатый жакет.

Макияж и весь образ в целом напоминал образ Селены Бонэм Картер из фильма "Алиса в стране чудес". О том, что именно этот персонаж вдохновил Мэйси, свидетельствовал и трафарет с красным сердечком под левым глазом Уильямс - как мы помним, у "Красной королевы" в этом месте была родинка.

Мэйси Уильямс / Фото: Getty Images

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