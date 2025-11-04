- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Без бюстальтера: немецкая певица в "голом" платье с кристаллами привлекла внимание публики
Ким Петрас в смелом наряде появилась на светском мероприятии.
Немецкая певица Ким Петрас побывала на гала-вечере LACMA Art + Film, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе. Мероприятие посетило немало звездных красавиц. Но Ким сумела привлечь к себе внимание своим откровенным аутфитом.
Перед фотографами девушка предстала в "голом" платье миди на тонкой бретельке-халтере, расшитом розовыми кристаллами. Под наряд Петрас надела только нюдовые трусы.
Певица смело позировала перед фотографами, демонстрируя стройную фигуру и грудь.
Лук Ким дополнила бежевыми кожаными остроносыми кожаными туфлями на шпильках. Она сделала элегантную прическу, нежный макияж с черными стрелками и прозрачный маникюр. От украшений Петрас решила отказаться.
Напомним, Ким Петрас попала в объективы папарацци в черном кроптопе и черной экстремально короткой юбке.