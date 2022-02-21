Без бюстгальтера: 32-летняя актриса в прозрачном платье сверкнула сосками на улицах Майами

Зита Васс выбрала для своего выхода откровенный аутфит.
Американская актриса Зита Васс привлекла к себе внимание папарацци своим провокационным образом. Девушка появилась на улицах Майами в прозрачном платье миди, расшитом жемчугом. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому Зита сверкала сосками, которые весело смотрели на мир.
Благо, под платья Васс надела бежевые стринги. Лук она дополнила белыми босоножками. Волосы Зита уложила в локоны, сделала макияж с красной помадой и длинными ресницами. В ушах были маленькие серьги-кольца. На плече у нее висела белая сумочка от Chanel.
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