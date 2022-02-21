Без бюстгальтера: 32-летняя актриса в прозрачном платье сверкнула сосками на улицах Майами

Без бюстгальтера: 32-летняя актриса в прозрачном платье сверкнула сосками на улицах Майами

Зита Васс выбрала для своего выхода откровенный аутфит.

Американская актриса Зита Васс привлекла к себе внимание папарацци своим провокационным образом. Девушка появилась на улицах Майами в прозрачном платье миди, расшитом жемчугом. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому Зита сверкала сосками, которые весело смотрели на мир.

Зита Васс / Getty Images

Благо, под платья Васс надела бежевые стринги. Лук она дополнила белыми босоножками. Волосы Зита уложила в локоны, сделала макияж с красной помадой и длинными ресницами. В ушах были маленькие серьги-кольца. На плече у нее висела белая сумочка от Chanel.

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