Без бюстгальтера: 41-летняя итальянская модель вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Мариякарла Босконо решила привлечь к себе внимание на кинофестивале откровенным луком.
Самой эпатажной на красной дорожке открытия Венецианского кинофестиваля стала итальянская манекенщица Мариякарла Босконо.
Девушка предстала перед камерами в черном прозрачном платье из коллекции Jean Paul Gaultier SS22 Couture. Босконо была без бюстгальтера, поэтому без комплексов светила своими обнаженными прелестями. Хорошо, что трусы надела.
К платью модель надела черные лакированные туфли. Волосы она собрала в низкий хвост и сделала агрессивный макияж глаз, подчеркнув их черными тенями.
Напомним, а Джоди Тернер-Смит появилась на кинофестивале в платье со стразами от бренда Gucci с откровенным декольте и прозрачной юбкой.
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