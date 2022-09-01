Без бюстгальтера: 41-летняя итальянская модель вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Мариякарла Босконо решила привлечь к себе внимание на кинофестивале откровенным луком.

Самой эпатажной на красной дорожке открытия Венецианского кинофестиваля стала итальянская манекенщица Мариякарла Босконо.

Девушка предстала перед камерами в черном прозрачном платье из коллекции Jean Paul Gaultier SS22 Couture. Босконо была без бюстгальтера, поэтому без комплексов светила своими обнаженными прелестями. Хорошо, что трусы надела.

Мариякарла Босконо / Фото: Getty Images

К платью модель надела черные лакированные туфли. Волосы она собрала в низкий хвост и сделала агрессивный макияж глаз, подчеркнув их черными тенями.

Напомним, а Джоди Тернер-Смит появилась на кинофестивале в платье со стразами от бренда Gucci с откровенным декольте и прозрачной юбкой.

Читайте также: