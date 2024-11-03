Без бюстгальтера: 57-летняя Лора Дерн в кружевном платье с откровенным декольте появилась на ивенте

Лора Дерн посетила гала-вечер LACMA Art+Film, состоявшийся в Музее искусств округа Лос-Анджелес.

Лора Дерн / Фото: Associated Press

Она надела на событие прозрачное черное платье макси с длинными рукавами. Наряд состоял из кружевного верха с откровенным декольте и плиссированной юбки, под которой была бежевая подкладка. Лора – смелая женщина, ведь под нарядом не было бюстгальтера, и это выглядело пикантно.

Лора Дерн / Фото: Associated Press

Лора Дерн / Фото: Associated Press

Дерн сделала красивую укладку с легкими локонами, макияж с розовыми румянами и помадой ягодного оттенка, а также красный маникюр. Уши она украсила золотыми каплевидными серьгами с камнями, золотым браслетом и кольцами с камнями.

Лора Дерн / Фото: Associated Press

Напомним, на гала-вечере также побывала Ким Кардашьян, которая ссияла в длинном платье по фигуре от бренда Gucci с откровенным декольте до пупка. Лук она дополнила роскошным украшением принцессы Дианы.

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