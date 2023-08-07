Без бюстгальтера: 58-летняя немецкая актриса блеснула грудью на вечеринке в Пальме-де-Майорке

Наташа Охсенкнехт пришла на мероприятие в топе-сетке цвета металлик.
Немецкая актриса и экс-модель Наташа Охсенкнехт стала гостьей вечеринки известного немецкого агента по элитной недвижимости Марселя Ремуса, состоявшейся в Пальме-де-Майорке.
Звезда выбрала для своего появления красный велюровый костюм, состоявший из жакета и брюк-клеш, и серебряный топ-сетку, под которым отсутствовал бюстгальтер. Грудь просвечивала сквозь топ и это выглядело пикантно.
Аутфит Охсенкнехт дополнила прозрачными туфлями, украшенными брошями с камнями, и небольшим клатчем-кошельком цвета металлик.
Актриса собрала волосы в хвост, сделала легкий макияж, уши украсила серьгами с камнями, а руки – кольцами. Ярко-красный маникюр завершил эффектный образ знаменитости.
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