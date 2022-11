Без бюстгальтера: 62-летняя американская актриса блеснула приплюснутой грудью на премьере комедии

Эллисон Дженни посетила премьеру фильма The People We Hate At The Wedding в Лос-Анджелесе, в котором сыграла главную роль.

Актриса решила сделать все возможное, чтобы ее появление запомнили надолго, и пришла без бюстгальтера.

На Эллисон было черное обтягивающее платье до пола от Naeem Khan, расшитое пайетками, с плетением на рукавах. Ткань наряда была настолько тонкой, что сквозь нее просвечивалась приплюснутая грудь Дженни. Хорошо, что она хотя бы трусы надела – нюдовые с высокой посадкой. Свой провокационный образ знаменитость дополнила широкой улыбкой.

Эллисон Дженни / Фото: Getty Images

Наряд звезда скомбинировала с черными босоножками и черным клатчем. Она сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах и украсила уши лаконичными серьгами. Черный маникюр и красный педикюр завершили лук Эллисон.

Эллисон Дженни / Фото: Getty Images

О комедии:

В фильме рассказывается об американских сестре Алисе и брате Поле, которые неохотно соглашаются посетить свадьбу своей состоятельной сводной сестры. При подготовке к свадьбе разоблачаются тайны каждого члена семьи.

