Без бюстгальтера: актриса Изабелла Мерсед в платье с "голым" верхом пришла на премьеру фильма "Супермен"

Изабелла Мерсед / © Associated Press

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Изабелла Мерсед посетила в Лос-Анджелесе премьеру супергеройского экшена "Супермен", в котором сыграла.

Изабелла Мерсед / © Associated Press

На красной дорожке актриса предстала в соблазнительном образе. На ней было обтягивающее платье, расшитое черными пайетками на юбке, а верх был прозрачным и немного расшит пайетками и бисером с флористическим мотивом. Под нарядом не было бюстгальтера, что придало ее луку провокационности.

Изабелла Мерсед / © Associated Press

Мерсед сделала прическу с подкрученными кончиками волос, макияж с длинными ресницами и черными стрелками и черный маникюр. В ушах Изабеллы были лаконичные золотые серьги с бриллиантами, а на руках — парные золотые широкие браслеты и кольца.

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Изабелла Мерсед / © Associated Press

О фильме:

Новый «Супермен» – это первый фильм обновленной киновселенной DC от режиссера Джеймса Ганна. Это история о молодом Кларке Кенте, который пытается сбалансировать свою двойную жизнь — журналиста и супергероя. Преисполненный веры в добро человечества, он сталкивается с самым могущественным врагом - Лексом Лютором (Николас Голт), который не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить символ надежды.

В украинский прокат фильм «Супермен» выходит 10 июля.